Pescara, incubo Gilardino: operazione e risoluzione?

04/03/2017 11:11

PESCARA GILARDINO / Davvero sfortunata l'avventura di Alberto Gilardino al Pescara. Arrivato a gennaio dall'Empoli, l'attaccante classe '82 ha fin qui collezionato solo 70' in campo contro il Napoli. Poi il ko al ginocchio e, ora, la possibilità concreta di un addio immediato al club abruzzese. Come riferisce 'Sky', infatti, mercoledì il giocatore sarà operato a Roma e non è da escludere, ora, la risoluzione del suo contratto con la società del presidente Sebastiani.

L.P.