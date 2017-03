Barcellona, il nuovo allenatore entro fine mese: Valverde, Unzué e Sacristan i favoriti

04/03/2017 10:55

BARCELLONA LUIS ENRIQUE - L'addio ufficiale alla panchina del Barcellona da parte di Luis Enrique, alla fine della stagione in corso, ha aperto la corsa al sostituto. Tanti i nomi sul tavolo del presidente Bartomeu e del segretario tecnico Roberto Fernandez: il club ha deciso di chiudere la questione riguardante il nuovo allenatore entro la fine del mese di marzo, così da cominciare a programmare il futuro con il tecnico del futuro. I favoriti, riporta il 'Mundo Deportivo', sono Ernesto Valverde dell'Athletic Bilbao, Juan Carlos Unzué collaboratore di Luis Enrique, Eusebio Sacristán della Real Sociedad. Molto dipenderà dalla scelta: se cadrà su Unzué, non ci saranno problemi a comunicarlo immediatamente. Per gli altri due, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più per via dei rispettivi impegni e obiettivi da raggiungere con gli attuali club. Sono settimane decisive, dunque, per la panchina dei catalani.

A.L.