Chinese Super League, Guangzhou R&F-Tianjin Quanjian 2-0: esordio amaro per Cannavaro

04/03/2017 10:25

CHINESE SUPER LEAGUE GUANGZHOU R&F TIANJIN QUANJIAN / Parte male l'avventura del Tianjin Quanjian in Chinese Super League. Il club neopromosso guidato dal tecnico italiano Fabio Cannavaro, infatti, cade in casa del non inarrestabile Guangzhou R&F, trascinato dalle reti di Xiao Zhi e Renatinho. Dopo il pareggio nella gara inaugurale tra Guizhou Zhicheng e Liaoning, dunque, il Tianjin delle stelle Pato e Witsel rimedia subito un ko.



Guangzhou R&F-Tianjin Quanjian 2-0: 29' Xiao Zhi, 61' Renatinho.

L.P.