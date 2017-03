Roma, le commissioni che fanno discutere: i dettagli dal bilancio UFFICIALE

Alessio Lento (@lentuzzo)

04/03/2017 10:27

ROMA SABATINI COMMISSIONI - Da sempre, la questioni delle commissioni per le operazioni di trasferimento dei calciatori fanno discutere. Basti pensare a quella monstre percepita da Mino Raiola, e dal suo assistito Paul Pogba, l'estate scorsa per il trasferimento dalla Juventus al Manchester United. Una questione assai delicata della quale spesso si è parlato in relazione alle operazioni del calciomercato Roma condotte dall'allora direttore sportivo Walter Sabatini.

Calciomercato Roma, relazione semestrale bilancio: tutte le commissioni

Nel frattempo, il 7 ottobre del 2016, l'uomo del calciomercato giallorosso ha lasciato il club e rescisso il contratto. Ma la relazione semestrale del bilancio del club capitolino riguarda operazione condotte proprio da Sabatini. In particolare, si legge, per il trasferimento di Gerson sono stati versati 1.3 milioni di euro di commissione su un totale di 18.9 milioni. Per Seck, arrivato a parametro zero, 900 mila euro di commissione. Perotti, arrivato dal Genoa, è costato 10.5 milioni, di cui 500 mila euro di commissione. Per Alisson, invece, 300 mila euro, Rüdiger è costato 200 mila euro su un totale di 9.2 milioni. Scorrendo si arriva ai 70 mila euro per Emerson Palmieri, 68 mila euro per Keba e 50 mila euro per Casasola.