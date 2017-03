Calciomercato Inter, sprint su Henrichs

04/03/2017 10:00

CALCIOMERCATO INTER HENRICHS / In vista di una sessione di calciomercato che si preannuncia scoppiettante con meno paletti legati al Fair Play Finanziario, l'Inter prepara grandi investimenti e cerca rinforzi di spessore internazionale soprattutto sulle fasce. Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di Vrsaljko e Darmian per un reparto che a fine stagione sarà rivoluzionato, ma come riferisce il portale 'InterLive.it' il direttore sportivo interista Piero Ausilio starebbe virando con decisione su Benjamin Henrichs, gioiello classe '97 del Bayer Leverkusen. Laterale destro schierabile anche a sinistra ed in mezzo al campo, il tedesco con passaporto ghanese è già considerato un enorme talento in grado di attirare le attenzioni di club come Manchester City e Bayern Monaco, facendo schizzare la sua valutazione a circa 30 milioni di euro. Cifra che, in ogni caso, non spaventerà l'Inter, che però al momento non ha ancora presentato un'offerta ufficiale.



L.P.