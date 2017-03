Calciomercato Torino, c'è Skorupski se non resta Hart

04/03/2017 09:48

CALCIOMERCATO TORINO SKORUPSKI / La priorità del Torino è una e una soltanto: trattenere Joe Hart. I granata vogliono dare un grande segnale provando a confermare il portiere inglese, anche se non sarà facile. E qualora il sogno Hart non dovesse concretizzarsi, c'è già pronta un'alternativa. Come racconta 'Tuttosport', infatti, in queste settimane Torino e Roma sono tornate a parlare di Skorupski, attualmente in prestito all'Empoli. Skorupski, per il quale i primi contatti erano partiti già a gennaio, ha già avvertito che vuole giocare con continuità ed in giallorosso sarebbe oggettivamente più difficile. Così il Toro è tornato alla carica e ci pensa concretamente per l'estate, quando arriverà anche Milinkovic-Savic, già acquistato dal Lechia Danzica.

L.P.