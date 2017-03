Calciomercato, Mancini: "Ecco perché ho lasciato l'Inter. Futuro? Sogno la Nazionale"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/03/2017 08:46

CALCIOMERCATO MANCINI ITALIA / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone una lunga intervista all'ex tecnico dell'Inter, Roberto Mancini. Fermo dalla scorsa estate, quando lasciò i nerazzurri dopo l'arrivo della nuova proprietà cinese lasciando la panchina a Frank de Boer, l'allenatore jesino torna a parlare dei motivi che lo spinsero all'addio e del suo futuro, spalancando le porte alla Nazionale. "Quella in Inghilterra è stata una bellissima esperienza - esordisce Mancini - le partite sono divertenti, le squadra non pensano tanto a difendersi perché tatticamente non sono così evolute, la gente va per divertirsi e i giocatori giocano al massimo. I calciatori lì pensano che se perdono pazienza e se vincono è uguale. Balotelli? Io Mario lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo dal cuore d'oro, aveva grandi qualità quando l'ho fatto debuttare. Al Manchester ha fatto bene perché comunque ha fatto gol, abbiamo vinto quasi tutto anche con lui. Poi non so cosa sia successo, è stato un dispiacere. Rischia di buttare via una carriera che poteva essere formidabile. Quella all'Inter è stta comunque una buona esperienza - prosegue l'allenatore - Ho lavorato un anno e mezzo, abbiamo costruito una buona squadra e poi ci siamo lasciati perché secondo me non c'erano più le condizioni giuste per lavorare bene e per lavorare insieme. Poi quando si è in un momento di cambiamento, quando cambia il proprietario del club, arrivano proprietari da un altro continente che non sanno tanto di calcio italiano, diventa un po' difficile lavorare e far capire che con poco quest'anno l'Inter poteva lottare per il vertice. Dopo un po' abbiamo capito che era meglio separarsi. Forse è stato meglio per tutti".



In chiusura, come detto, uno sguardo al futuro: "Il campo ora mi manca molto. Non è facile star fermo, anche se per propria scelta, per uno che lavora tutti i giorni da sempre. Ora aspetto la fine del campionato. Italia o estero? Vediamo quello che accadrà e cosa potrà arrivare di buono, per continuare a vincere. Romanticamente mi piacerebbe allenatore la Nazionale. Per tanti motivi. I giovani italiani? Berardi secondo me è molto forte. Bernardeschi, Chiesa, Donnarumma, Locatelli. Tempo un paio d'anni e credo possa venire fuori una buona Nazionale. Gagliardini dell'Inter, mi sembra un bravo giocatore".