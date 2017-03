04/03/2017 00:40

INFORTUNIO ASENJO - Stagione finita a 6-8 mesi di stop per Sergio Asenjo. Il portiere del Villarreal, vittima di un grave infortunio contro il Real Madrid, è stato operato giovedì per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: per il 27enne spagnolo il rientro in campo è previsto dunque non prima di metà settembre.



G.M.