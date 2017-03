04/03/2017 00:10

ARSENAL ANDRE' SILVA - L'Arsenal continua a seguire André Silva per l'attacco. Nel caso in cui dovesse partire Sanchez (il cileno è sul taccuino della Juventus, ndr), i 'Gunners' stando al 'Daily Mail' avrebbero messo in cima alle loro preferenze il giovane bomber del Porto, che ha però una clausola rescissoria di oltre 60 milioni di euro. André Silva, insieme a Reus e a Lacazette, resterebbe dunque uno dei candidati per il 'dopo' Sanchez.



G.M.