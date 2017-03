Calciomercato Real Madrid, Isco e Morata bacchettati davanti a tutti

04/03/2017 05:45

REAL MADRID ISCO MORATA / Il pareggio per 3-3 contro il Las Palmas è uno dei tanti passi falsi compiuti dal Real Madrid in questa stagione che, in questo caso, ha causato il sorpasso del Barcellona in testa alla classifica, seppur con una partita in più disputata. Secondo quanto detto nel programma 'Jugones de la Sexta', prima dell'allenamento odierno Sergio Ramos, Crisitano Ronaldo e Luka Modric avrebbero effettuato una dura reprimenda al resto della squadra: "Dobbiamo difendere tutti ed essere più corti, l'unico che è dispensato dal difendere è quel signore che fa 60 gol a stagione", ha tuonato Ramos riferendosi a 'CR7'. I tre senatori hanno poi chiesto ad Isco e Morata, al centro di numerose voci, di "tenere da parte le situazioni personali" e pensare solamente alla squadra.

D.T.