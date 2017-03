03/03/2017 23:45

NEWS LEICESTER/ Il tecnico del Leicester Craig Shakespeare, in panchina dopo l'esonero di Ranieri e in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore, ha presentato così la gara di campionato contro l'Hull City: "In questo momento pensiamo solo ai nostri avversari - ha spiegato a 'Sky Sports' - vogliamo continuare a vincere dopo il successo sul Liverpool perché ci sono abbastanza partite per tornare in alto".

S.F.