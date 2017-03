03/03/2017 23:18

PSG DI MARIA - Quattro assenze pesanti per il Paris Saint-Germain nel match casalingo di domani contro il Nancy. In vista anche del ritorno di Champions con il Barcellona, Emery non rischia gli acciaccati Di Maria e Thiago Motta, oltre all'influenzato Rabiot. A riposto anche Marquinhos, non convocato dal tecnico spagnolo.

G.M.