Southampton, i tifosi sono pazzi di Gabbiadini: il coro diventa virale

03/03/2017 23:27

NEWS SOUTHAMPTON/ Manolo Gabbiadini ha conquistato l'Inghilterra: a suon di gol, l'ex attaccante del Napoli è entrato nel cuore dei tifosi del Southampton che gli hanno dedicato un coro speciale. "Les Reed went to Europe to buy a Lamborghini, instead he bought a striker, his name was Gabbiadini" cantano i 'Saints' per la punta azzurra tornata a sorridere dopo le difficoltà avute con Sarri. Il coro è diventato virale sui social dopo la doppietta rifilata al Manchester United nella finale di Coppa di Lega poi vinta dai Ibrahimovic e compagni a 'Wembley'. Un nuovo inizio verso il ritorno in Nazionale: "L'obiettivo di Gabbiadini è il Mondiale in Russia del 2018" ha dichiarato il suo procuratore Silvio Pagliari in esclusiva a Calciomercato.it nei giorni scorsi. Un sogno che può diventare realtà se continuerà a segnare in Premier League.

S.F.