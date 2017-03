Watford, Mazzarri e l'infortunio di Zarate: "Tornerà più forte di prima"

03/03/2017 22:55

NEWS WATFORD/ Il tecnico del Watford Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Zarate, vittima della rottura del legamento crociato: "Ho parlato con lui, lo sento sempre. Siamo molto dispiaciuti, è la prima volta che ha un infortunio al ginocchio in carriera. Dispiace perché stava giocando benissimo e questo infortunio ci ha fatto rimanere l'amaro in bocca. Si è fatto male nel suo momento migliore ma l'aspettiamo e siamo convinti che tornerà più forte di prima".

S.F.