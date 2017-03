Frosinone, Dionisi avverte il Cittadella: "Siamo obbligati a vincere"

04/03/2017 02:55

NEWS FROSINONE/ Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Frosinone Federico Dionisi ha mandato un messaggio al Cittadella, prossimo avversario della capolista di Serie B: "In casa siamo obbligati a vincere, dobbiamo pensare che sarà una partita importante ma non decisiva. Con il Verona avevamo dato un segnale importante perchè nella ripresa abbiamo avuto più di qualche occasione. Contro il Cittadella cercheremo di fare dei passi avanti".

S.F.