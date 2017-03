03/03/2017 22:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Tra gli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione, c'è anche Alexandre Lacazette, attaccante francese tra i candidati principali a lasciare il Lione a giugno. Come riporta 'Sport Bild', oltre ai bianconeri, anche Liverpool ed Arsenal - da tempo sulle sue tracce - stanno cercando di intensificare i rapporti con il club transalpino per arrivare al giocatore.

S.F.