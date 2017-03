Juventus, 'sorpresa' Benatia contro l'Udinese?

03/03/2017 21:55

UDINESE JUVENTUS BENATIA - Ci saranno delle novità nella difesa della Juventus in vista della trasferta contro l'Udinese. Oltre a Dani Alves e Alex Sandro, rispetto alla vittoria di Coppa Italia con il Napoli potrebbe trovare spazio dal 1' anche Benatia, recuperato dalla gastroenterite accusata nei giorni scorsi. Il marocchino ed ex della contesa - riporta 'Sky Sport' - è favorito su Rugani per affiancare Bonucci, con Chiellini e Barzagli almeno inizialmente a riposo.

G.M.