Manchester United, Mourinho: "Rooney? Il prossimo anno..."

04/03/2017 05:06

ROONEY MANCHESTER UNITED / L'allenatore del Manchester United Josè Mourinho ha parlato del futuro di Wayne Rooney in alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "Fino al termine della stagione, rimarrà al 100% per con noi. Per quanto riguarda il prossimo anno, al 100% io vorrei che restasse ma non posso darvi la certezza che lo farà perché è sempre importante la volontà del giocatore. Io sono un tipo di allenatore che vuole che i suoi calciatori siano felici".

S.D.