Calciomercato Roma, Rüdiger via per problemi ambientali?

03/03/2017 21:46

CALCIOMERCATO ROMA/ Antonio Rüdiger via dalla Roma a fine stagione? Possibile stando a quanto riportato da 'A Bola'. L'edizione online del quotidiano portoghese, rivela che il difensore tedesco stia pensando seriamente di lasciare l'Italia a giugno. Dietro i motivi di questa decisione, ci sarebbero i problemi ambientali legati agli episodi di razzismo che lo hanno visto coinvolto nell'ultimo derby di Coppa Italia, quando dagli spalti dello stadio 'Olimpico' alcuni tifosi gli avrebbero rivolto degli ululati. Nel caso in cui decidesse ufficialmente di abbanndonare la capitale, sceglierebbe l'Inghilterra come sua meta preferita: in tempi non sospetti, Chelsea, Manchester City e Manchester United hanno manifestato interesse nei suoi confronti. La Roma, dal canto sua, non lo lascerebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

S.F.