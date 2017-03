Siviglia, Sampaoli dribbla il Barcellona

03/03/2017 21:33

BARCELLONA SIVIGLIA SAMPAOLI - Jorge Sampaoli 'dribbla' i rumors sul Barcellona. Ci sarebbe anche l'attuale tecnico el Siviglia nella lista blaugrana per sostituire in panchina Luis Enrique nella prossima stagione: "Se andrò al Barça? E' una domanda che non ha risposta, semplicemente perché è una cosa che non esiste - ha detto l'ex Ct del Cile al termine del match vinto contro l'Athletic Bilbao - Non ha senso parlare adesso di candidati, non ho idea di quello che si dice sulla questione. Io penso soltanto a questo progetto e a dare tutto me stesso per il Siviglia".



G.M.