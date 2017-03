Calciomercato Lazio, dalla Germania: Meyer vuole lasciare lo Schalke 04

03/03/2017 21:25

CALCIOMERCATO LAZIO/ Dalla Germania, arriva una notizia di calciomercato che riguarda da vicino la Lazio. Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', Max Meyer avrebbe preso la decisione di lasciare lo Schalke 04 al termine della stagione. Il motivo? Il duttile centrocampista tedesco non ha legato con l'allenatore dei 'minatori' Weinzierl che per la sua ossessione per il pressing, non gli permette di sprigionare tutto il suo estro. La Lazio tiene d'occhio Meyer già da diversi mesi e la volontà del calciatore di voler cambiare area a giugno, potrebbe facilitare la trattative per i biancocelesti. Meyer ha un contratto in scadenza nel 2018 e viene valutato dallo Schale 04 circa 15 milioni di euro.

S.F.