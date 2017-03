Fiorentina, Chiesa: "Io bandiera viola? Sarebbe fantastico"

03/03/2017 21:16

NEWS FIORENTINA/ Ospite de 'La Nazione', Federico Chiesa ha analizzato su Facebook il momento poco felice della Fiorentina, alle prese con una rincorsa in classifica per raggiungere un posto in Europa League: "Dobbiamo dare sempre il massimo, crediamo ancora di poter arrivare in Europa anche se sappiamo che è molto difficile - ha dichiarato il gioiello dei viola. Io bandiera della Fiorentina? Sarebbe fantastico per me ma adesso penso solo a migliorare giorno dopo giorno nei miei aspetti tecnico-tattici. Per ora non ci penso".

S.F.