Atalanta, Spinazzola: "La Champions è per altri. Grazie Gasperini"

03/03/2017 20:54

NEWS ATALANTA/ Leonardo Spinazzola, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato dell'exploit dell'Atalanta, molto vicina ad insidiare i primi tre posti della classifica: "La Champions League è per Roma, Juventus e Napoli perché sono le più forti del campionato. Noi stiamo facendo benissimo, come una grande squadra, però penso più all'Europa League. Quanto c'è di Gasperini nella mia esplosione? Tanto, lui ha un'idea di calcio che in pochi anno. All'inizio ho fatto diversi errori difensivi, e fino a che non miglioravo in fase difensiva sono rimasto fuori".

S.F.