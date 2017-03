Torino, Belotti non si accontenta: "Ho tanta strada da fare"

03/03/2017 20:43

NEWS TORINO/ Andrea Belotti non si siede sugli allori: nonostante occupi il primo posto della classifica cannonieri in Serie A insieme a Dzeko e Higuain, il 'Gallo' non vuole assolutamente mollare la presa ed è consapevole di poter migliorare ancora. "Ogni giorno lavoro per alzare l’asticella - ha dichiarato Belotti a 'Sky Sport' - è vero che sto segnando in tanti modi diversi, ma non ho raggiunto il mio limite, anzi. Lavoro per fare sempre meglio, sono un ragazzo umile ma anche molto ambizioso: non mi basta mai. Devo migliorarmi in tutto, rigori compresi. Ho tanta strada da fare".

VENTURA - "E' un allenatore preparato che insegna calcio, io ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lui prima al Torino e poi anche in Nazionale. Il campo decide tutto, io rispetterò le sue scelte".

S.F.