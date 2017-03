Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Milinkovic-Savic: "Rinnovo no problem. La Juventus..."

ESCLUSIVO

03/03/2017 20:21

CALCIOMERCATO LAZIO/ Sergej Milinkovic-Savic si è preso la Lazio: con il gol segnato al derby contro la Roma, il centrocampista serbo è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi, sugellando mesi e mesi di crescita. Simone Inzaghi lo ha reso titolare inamovibile e lui sta ripagando la sua fiducia a suon di gol e prestazioni. Un momento magico per l'ex Genk, analizzato dal suo procuratore Mateja Kežman in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

Calciomercato Lazio, l'agente di Milinkovic-Savic: "Nessun problema per il rinnovo"

"Non è una sorpresa per me che Milinikovic-Savic sia stato il migliore in campo contro la Roma, perché da quando è arrivato in Italia è migliorato di giorno in giorno e negli ultimi 7/8 mesi ha dimostrato le sue qualità e ha ancora ampi margini per crescere nel futuro - ha spiegato Mateja Kežman a Calciomercato.it - é felice di aver segnato nel derby, ma lo è ancora di più per aver vinto una partita così importante. Ora sta già pensando alla prossima gara perché i prossimi due mesi saranno molto importanti per la Lazio. Rinnovo? Ci incontreremo nelle prossime settimane con la Lazio, ma non ci sono problemi. Lui è felice qui e vuole fare bene per questo club e i suoi tifosi. Ci sono sempre voci su Juventus, Milan e Inter ma adesso pensiamo solo alla Lazio. Sergej è un ragazzo normale con i piedi per terra, molto professionale e un gran lavoratore".