03/03/2017 19:38

CALCIOMERCATO ROMA GRECO / La Roma si tiene stretta il suo gioiello. Come riferisce 'gazzamercato.it', infatti, sarebbe in arrivo il contratto da professionista per Stefano Greco, portiere classe '99 cresciuto nel vivaio giallorossi. Per allontare le pretendenti è pronto un contratto fino al 2020.



L.P.