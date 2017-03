Milan, mistero closing: niente proroga, salta tutto?

03/03/2017 19:35

MILAN CLOSING SES BERLUSCONI / Il giorno del closing si è trasformato in quello del mistero: intorno al Milan c'è ancora confusione con la chiusura della trattativa con il Sino-Europe Sports che stenta ad arrivare. Oggi doveva essere la data fatidica e invece bisognerà attendere ancora per la fumata bianca, se mai arriverà.

Come riporta 'ilfattoquotidiano.it', infatti, la possibilità che l'affare salti in maniera definitiva è con il passare delle ore sempre più concreta. Fininvest sarebbe pronta a dire no alla richiesta di proroga del gruppo cinese e legare la buona riuscita della trattativa al versamento di ulteriori 100 milioni entro la fine della prossima settimana.

Nel pomeriggio è arrivato un comunicato in cui "SES conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing".

B.D.S.