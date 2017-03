AIK Solna, UFFICIALE: ecco Goitom e Krpic

03/03/2017 18:59

AIK SOLNA DOPPI COLPO - Attraverso il proprio sito ufficiale, il club svedese dell'AIK Solna, ha comunucato di aver raggiunto un accordo per il ritorno in squadra (aveva già vestito la maglia nerogialla dal 2012 al 2015) di Henok Goitom, 32enne attaccante della Nazionale Eritrea (che era svincolato) e con lo Sloboda Tuzla per l'acquisizione del cartellino della 26enne punta bosniaca Sulejman Krpic, che ha firmato un triennale.

F.S.