Real Madrid, Zidane alza la voce: "Non conosco la parola crisi"

03/03/2017 18:46

REAL MADRID ZIDANE / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Eibar, Zinedine Zidane ha parlato del momento difficile del Real Madrid: "Continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Non siamo soddisfatti, sappiamo che possiamo fare meglio. C'è tanta negatività intorno alla squadra, ma crediamo in quello che possiamo fare per migliorare. Lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo. Crisi? E' una parola che non esiste per me, non esiste nel calcio. Ogni tre giorni hai la possibilità di giocare e migliorare". Martedì il Real Madrid è atteso dalla sfida Champions contro il Napoli.

B.D.S.