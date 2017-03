Paris Saint-Germain, Motta potrebbe prolungare

03/03/2017 18:49

CALCIOMERCATO PSG RINNOVO MOTTA - Thiago Motta potrebbe restare un'altra stagione nelle fila del Paris Saint-Germain. Stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', il club parigino - su precisa indicazione del tecnico Emery - vorrebbe avviare a breve i colloqui con l'entourage del giocatore per proluingare l'attuale contratto del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano, che scadrà il prossimo giugno. Emery tiene infatti in grande considerazione il 34enne centrocampista, la cui presenza in rosa potrebbe aiutare nella crescita i calciatori più giovani come Verratti e soprattutto Rabiot.

F.S.