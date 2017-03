Real Madrid, si ferma Ronaldo

03/03/2017 18:35

REAL MADRID RONALDO / A pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in casa Real Madrid tengono banco le condizioni fisiche della stella Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, oggi si è allenato a parte ed il tecnico Zinedine Zidane non lo ha convocato per la sfida di domani con l'Eibar. Nulla di grave però: al 'San Paolo' il Pallone d'Oro dovrebbe scendere regolarmente in campo dal primo minuto.

L.P.