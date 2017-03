Pescara, Gilardino si sfoga: "Gira tutto per il verso sbagliato"

03/03/2017 18:27

PESCARA GILARDINO INFORTUNIO / Alberto Gilardino si sfoga su Twitter: l'attaccante del Pescara è costretto a fermarsi ancora una volta per infortunio e racconta il suo rammarico sul social network. L'ex Empoli spiega: "In questo ultimo mese e mezzo mi sono allenato ogni giorno, con un solo obiettivo in testa: tornare a segnare e dare al Pescara il mio contributo. Purtroppo sono costretto a fermarmi ancora… è una cosa molto dura da digerire, ma non ho alternative. Volevo ringraziare lo staff sanitario e i fisioterapisti per il grande supporto di queste settimane, ma, proprio ora che il periodo peggiore sembrava alle spalle, la sfortuna ha deciso di mettersi ancora di mezzo. Ci sono annate in cui sembra che tutto giri per il verso sbagliato, ma è proprio in questi momenti neri che bisogna rialzarsi. Lotterò per tornare in campo il prima possibile, non mi sono mai arreso e mai lo farò. Un grosso in bocca al lupo al Mister e ai miei compagni. Un abbraccio a tutti!"

B.D.S.