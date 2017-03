Nike, il brand preferito dagli amanti del calcio

03/03/2017 18:29

Nel panorama calcistico le partite non si disputano più solo in campo ma sempre più a colpi di stile. Stiamo parlando del mondo degli sponsor, che ogni anno firmano contratti da capogiro per apporre il proprio nome sule maglie più prestigiose. Nella stagione 2016-2017 sono tre i brand che hanno monopolizzato lo scenario: Adidas, Puma e Nike, che durante gli scorsi europei si sono sfidati a colpi di percentuale. Nike in particolare avrebbe conquistato ben il 25% delle maglie che si sono alternate sul campo durante il campionato, e la sua ascesa continua ancora, grazie soprattutto agli accordi milionari presi con squadre del calibro di Inter, Barcellona, Manchester Paris Saint-Germain e molte altre.

Ma il successo del noto brand di abbigliamento sportivo va oltre i confini dei campi da calcio. Nike infatti sarebbe uno fra i marchi più apprezzati anche da chi pratica questo sport a livello amatoriale, grazie soprattutto alla qualità dei materiali, all’attenzione verso la tecnica ed al design accattivante. Lo shop online, come anche ogni punto vendita, contiene un’intera sezione dedicata al calcio, all’interno della quale sono presenti modelli di scarpe e di abbigliamento specializzato, oltre che alle magliette di tutte le squadre di cui è appunto sponsor. I prezzi non sono esattamente a portata di mano, ma per fortuna, per tutti coloro che desiderano seguire i propri campioni anche attraverso l’abbigliamento, è possibile utilizzare i codici sconto Nike, prelevabili gratuitamente all’interno di advisato.it, il portale made in Italy dedicato agli sconti e allo shopping online.

A certificare la qualità dei prodotti Nike non sono però solo fan e protagonisti dello star system, ma anche riviste e siti specializzati. Per l’annata 2016/17 è stato dichiarato che le scarpe prodotte dal baffo più famoso del mondo rientrano nella top ten delle migliori presenti sul mercato. In particolare sarebbe uno il modello fra i più apprezzati dai calciatori e sognati da milioni di fan: stiamo parlando delle Nike Tiempo Legend, indossate da giocatori del calibro di Tievez, Pique e Cole. Le scarpe, realizzate nell’ormai lontano 1994, si sono da subito contraddistinte per leggerezza e tecnologia, caratteristiche che a tutt’oggi sono alla base dell’ultimo modello.

Per celebrarlo negli anni Nike ha deciso di realizzare una serie di edizioni limitate: famose quella del 2015 dedicata a Totti e quella del 2016 a Pirlo, lanciata lo scorso settembre, ad oggi entrambe disponibili all’interno del sito ufficiale di Nike. Ma le proposte non finiscono ovviamente qui. All’interno dell’e-commerce è possibile trovare tantissimi modelli di scarpe e abbigliamento adatti a tutti e gusti ed esigenze, oltre che alle linee complete dedicate alle squadre. E per i gusti più esigenti è disponibile la personalizzazione, l’opzione che permette di decorare i modelli presenti sul sito con soggetti esclusivi.