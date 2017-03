Roma-Napoli, De Laurentiis allo stadio: atteso l'incontro con Sarri

03/03/2017 18:06

ROMA NAPOLI DE LAURENTIIS / Partito per Los Angeles il giorno dopo la sconfitta con il Real Madrid con tanto di dichiarazioni polemiche nel post partita, Aurelio De Laurentiis domani dovrebbe assistere all'incontro tra il Napoli e la Roma in programma all''Olimpico'. La presenza del presidente azzurro potrebbe anche essere l'occasione per parlare con Sarri e chiarire le relative posizioni a pochi giorni dal ritorno del match Champions che ha causato lo sfogo presidenziale.

B.D.S.