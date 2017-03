03/03/2017 17:45

TORINO PALERMO CONVOCATI / Sono 24 i calciatori convocati da Diego Lopez per Torino-Palermo, gara in programma domenica pomeriggio e valida per la 27a giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo: Fulignati, Marson, Posavec; Aleesami, Andelkovic, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Rispoli, Sunjic, Vitiello; Bruno Henrique, Chochev, Gazzi, Jajalo; Balogh, Bonfiglio, Diamanti, Embalo, Lo Faso, Nestorovski, Sallai, Trajkovski.

B.D.S.