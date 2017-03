Milan, comunicato UFFICIALE della Sino-Europe Sports

03/03/2017 17:39

NEWS MILAN SINO EUROPE SPORTS / In attesa di novità sulla proroga ed il closing, il gruppo Sino-Europe Sports, impegnato nella lunga trattativa per l'acquisto del Milan, ha diramato un comunicato ufficiale nel quale smentisce alcune indiscrezioni circolate in giornata. Ecco il testo integrale: "Con riferimento alle notizie pubblicate oggi da un quotidiano italiano che riprendono un vecchio articolo cinese e riguardanti supposte pendenze passate riferite a Yonghong Li, SES con fermezza informa che queste notizie sono completamente prive di fondamento.

Nel manifestare il proprio disappunto per i ritardi nella finalizzazione del closing, dovuti a cause al di fuori del suo controllo, SES conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing il prima possibile e che un dettagliato piano di investimenti è già pronto".

L.P.