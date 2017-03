Mercato Lazio, dalla Serbia con amore: l’agente segreto “SMS”. Alla scoperta di Milinkovic

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta) / F.S.

03/03/2017 18:09

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Smoking, nome in codice e licenza di “uccidere” il derby. L’agente segreto 'SMS' ha compiuto la sua prima missione. Con successo. Gol, prestazione maiuscola e vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Roma. In sei mesi, Sergej Milinkovic-Savic, da elemento indecifrabile tatticamente si è trasformato in perno imprescindibile del centrocampo della Lazio di Simone Inzaghi. Ha il fisico e il terzo tempo da cestista, lo sport di mamma Milana, praticato fino all'età di 13 anni. La tecnica, invece, è quella del talento puro.

Calciomercato Lazio, missione: blindare Milinkovic-Savic!

Nato in Spagna a Lleida, il 27 febbraio 1995, la città dove giocava papà Nikola, da piccolo si trasferì a Novi Sad, militando nelle giovanili del Vojvodina, la squadra di Vujadin Boskov. Una famiglia con lo sport nel DNA, considerando che Sergej ha anche un fratello Vanja, portiere del Torino (come Calciomercato.it vi aveva raccontato in anteprima), e una sorellina Jana, che ha la passione per la ginnastica e gli anelli. Genio catalano e freddezza slava: il 22enne Sergej in campo ha la personalità di un veterano. Mercoledì sera ha rubato la scena a Strootman e Nainggolan, imponendosi definitivamente al panorama del grande calcio.

“Milinkocrazia” è la parola più usata negli ultimi giorni nella capitale biancoceleste. A centrocampo ha dettato legge, scaraventando in porta l’assist al bacio di Felipe Anderson per il momentaneo 1-0. Colpi d’alta scuola, qualità e quantità al servizio della squadra. 'The beast' (la bestia, così lo ha soprannominato il compagno di squadra Strakosha) non è più una sorpresa ma una certezza: è un diamante grezzo pronto a brillare sul prato dell’Olimpico.

La sua luce però è arrivata anche gli occhi dei top club di mezza Europa, che ne hanno fatto un loro potenziale obiettivo sul palcoscenico del calciomercato. Il presidente del club di Formello, Claudio Lotito, vuole tenerselo stretto ed ha intenzione di allungargli il contratto che scadrà nel 2020. In tal senso, c'è già una bozza d'accordo, quindi non ci saranno problemi per prolungare il matrimonio.

Come lo stesso agente del giocatore, Mateja Kezman, aveva confermato ai nostri microfoni, Sergej in testa ha solo la Lazio, è innamorato di Roma e sogna di restarci a lungo: "Lui si trova benissimo nella Capitale. Juventus, Inter e Milan su Sergej? Io non ho avuto alcun contatto", ci aveva sottolineato l'ex punta. La “Città Eterna” dunque ha stregato Milinkovic-Savic: ama lo shopping, la cucina italiana e girare per le vie del centro, da Ponte Milvio a Trinità dei Monti, passando per la Fontana di Trevi. La "Dolce Vita" dello smaliziato Sergej è appena iniziata, come spera il calciomercato Lazio...