Calciomercato Milan, l'Arsenal fa sul serio per Lacazette

04/03/2017 03:30

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE ARSENAL LACAZETTE - C'è una fila kilometrica per il cartellino di Alexandre Lacazette: Milan, Juventus, Atletico Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester United e Arsenal, seguono da tempo il 25enne attaccante del Lione (contratto in scadenza nel giugno del 2019). Stando però all'edizione odierna del tabloid inglese 'Mirror', i 'Gunners' in particolare farebbero sul serio e sarebbero pronti ad intavolare una trattativa con i francesi quanto prima: la formazione londinese sa che difficilmente riuscirà a trattenere Alexis Sanchez (uno dei principali obiettivi proprio della Juventus) e il nazionale francese potrebbe essere il sostituto ideale. Non sarà però facile strapparlo al Lione: sul cartellino del quale pende infatti come una spada di Damocle la clausola rescissoria da ben 70 milioni di euro...

F.S.