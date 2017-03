04/03/2017 01:27

ATHLETIC BILBAO VALVERDE BERIZZO / Con Ernesto Valverde in scadenza di contratto e tra i principali candidati alla sostituzione di Luis Enrique al Barcellona, l'Athletic Bilbao pensa all'allenatore per il prossimo anno. Come riferisce 'El Desmarque', il nome in pole è quello di Eduardo Berizzo, attuale tecnico del Celta Vigo, anche lui tra i papabili alla panchina del Barça anche se non tra i favoriti.

B.D.S.