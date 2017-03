Coppa Italia, buu razzisti? Niente multa se durano poco

03/03/2017 16:54

COPPA ITALIA BUU MULTA / Niente multe per Juventus e Lazio dopo i buu piovuti dagli spalti nei confronti di Koulibaly e Rüdiger nelle partite contro Napoli e Roma, andata delle semifinali di coppa Italia. Le motivazioni del giudice sportivo fanno però discutere: per Koulibaly, ad esempio, si è ravvisata la presenza di "cori di discriminazione razziale effettuati all'8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all’indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly" ma si è deciso di non sanzionare la Juventus "atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell'accaduto".

Discorso simile per Rüdiger: anche in questo caso la relazione dei collaboratori della Procura Federale ha rivelato i cori di discriminazione razziale ma ha decisione di non sanzionare la Lazio perché "non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso".

B.D.S.