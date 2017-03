Manchester United, Mourinho: "Col prossimo mercato saliremo di livello e Ibrahimovic..."

03/03/2017 16:53

MANCHESTER UNITED MOURINHO IBRAHIMOVIC - Alla vigilia del match di campionato contro il Bournemouth, il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho, è tornato a parlare di calciomercato e del futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza il prossimo giugno.

"Io vedo Ibrahimovic ancora qui con noi il prossimo anno (nonostante non abbia rinnovato ancora il contratto, ndr) perchè l'accordo iniziale era di un anno piu' un'opzione per il secondo - ha detto in conferenza stampa l'ex allenatore dell'Inter - La prossima finestra di mercato ci porterà ad un livello diverso e penso che Ibra sarà fondamentale per questa squadra nel suo secondo anno".

F.S.