Calciomercato Inter, Conte: "Mi manca la famiglia. Lavoro per il futuro"

03/03/2017 16:36

CALCIOMERCATO INTER CONTE CHELSEA / Antonio Conte ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Il manager del Chelsea, accostato all'Inter, ha spiegato: "La mia situazione è chiara: ho un contratto con il Chelsea e stiamo provando a fare qualcosa per presente e per il futuro. Non ho avuto contatti con l'Inter e voglio vincere con questa squadra. Quando si inizia a lavorare con un nuovo club, la speranza è restare a lungo. Stiamo gettando basi importanti per il futuro, poi basta vedere cosa è successo a Ranieri: bisogna essere pronto a tutto. Al momento il mio unico problema è che la mia famiglia è rimasta in Italia e mi manca. Sto lavorano per il futuro, per portarla qui e tornare insieme".

B.D.S.