Liverpool, Klopp risponde alle critiche: "Non sono mica un clown!"

03/03/2017 16:36

PREMIER LEAGUE LIVERPOOL KLOPP - La sconfitta contro il Leicester nell'ultimo turno di campionato ha fatto divampare le polemiche in casa Liverpool: ora la squadra si trova infatti al quinto posto della Premier League, alla distanza 'siderale' di ben 14 punti dal Chelsea di Antonio Conte capolista. E proprio il tecnico tedesco dei 'Reds', Jürgen Klopp, è finito sulla graticola. Vincere contro l'Arsenal potrebbe essere l'ultima occasione di raddrizzare, almeno parzialmente, una stagione finora piuttosto deludente.

"Le cose non scorrono lisce come all'inizio, ma le stagioni vanno anche in questo modo - ha sottolineato in conferenza l'allenatore tedesco - Abbiamo già passato qualche brutto momento, ci è mancata continuità, non possiamo ignorarlo. Ma siamo soltanto a metà del percorso, ed è ora di tornare a vincere, già da domani. Troppo rilassato? Non sono mica un clown, non sto rido sempre come un pazzo. Sono una persona normale: il mio lavoro è quello di far capire ai miei calciatori che ci sono sempre grandi possibilità di vincere. Quando facevo il calciatore, la mia forza era soprattutto mentale. Domani dovremo affrontare l'Arsenal e dobbiamo tornare a fare punti ad Anfield. Il nostro non è un problema atletico come sostiene qualcuno: contro il Leicester abbiamo corso per ben 121 chilometri. Il problema è che nell'80% di questi, lo abbiamo fatto in modo sbagliato".

F.S.