Stadio della Roma, nuovo stop: "Non concessa proroga per conferenza servizi"

Andrea Corti (Twitter: @cortionline)

03/03/2017 16:08

STADIO ROMA CONTASTA PROROGA / Al termine della conferenza servizi per lo Stadio della Roma, che si è tenuta nella sede della Regione Lazio, il project manager del nuovo impianto del club giallorosso Contasta ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Per la prorogo la Regione deciderà entro il 5 aprile. Nuova conferenza? Non sta a me dirlo".

A parlare anche Ceccarelli, comitato 'Salviamo Tor di Valle', che ha spiegato: "Non è stata concessa la proroga per la conferenza servizi per lo stadio della Roma".

