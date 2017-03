Juventus-Napoli, Pjanic non ci sta: "Albiol mi è venuto addosso, ci ha provato"

03/03/2017 15:45

JUVENTUS NAPOLI PJANIC ALBIOL / Continua a far discutere l'arbitraggio di Valeri in Juventus-Napoli. Sull'argomento interviene anche Miralem Pjanic, protagonista di uno degli episodi più contestati, il presunto fallo da rigore su Albiol. A 'Premium Sport' il centrocampista bianconero dice: "Io so che non ho toccato assolutamente Albiol, è lui che viene addosso a noi, ha provato ad ottenere il massimo, l'arbitro ha avuto ragione su questo. Dall'altro lato c'è stato un contropiede, Cuadrado è andato uno contro uno con il portiere ma non ho rivisto l'azione non so cosa è successo, poi sono decisioni arbitrali che noi dobbiamo rispettare. Meglio parlare della partita, troppe polemiche non servono a niente. Purtroppo alla gente sembra che piacciano queste cose".