Calciomercato Roma, Spalletti sul futuro: "Devo rispondere solo alla società"

03/03/2017 15:48

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI - E' la vigilia di Roma-Napoli, ma nella consueta conferenza stampa della vigilia c'è anche spazio per parlare del futuro del tecnico giallorosso Luciano Spalletti, il cui contratto è in scadenza alla fine della stagione in corso. E il pensiero va all'annuncio pubblico dato dall'allenatore del Barcellona, ex Roma, Luis Enrique che ha comunicato l'addio a fine stagione ai catalani. "Non lo so quella che è la differenza di questi discorsi al Barcellona o alla Roma. Noi siamo più bravi a discutere di molte cose. Qui, per me, la cosa corretta sarebbe informare la società che poi decide come fare - il parere di Spalletti - La società, prima di una dichiarazione del genere, deve essere informata. C'è una passione dialettica sulle partite e su ciò che accade nel calcio. Ciò porta valore, portano sostanza, beneficio. Quando vado in giro tutti ne parlano in maniera diversa. Aprono dibattiti di 24 ore, a volte portano il giorno a 26 ore. Se la società mi chiama, la risposta la do a loro".

A.L.