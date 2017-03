Calciomercato Valencia, per Siqueira tentazione cinese

04/03/2017 04:17

VALENCIA SIQUEIRA CINA - Guilherme Siqueira non è tra le priorità del Valencia e, nella prossima sessione di calciomercato, lascerà quasi certamente il club spagnolo. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Europa: stando, infatti, a quanto riporta 'Super Deporte', alcuni club cinesi sono interessati ad ottenere le sue prestazioni dalla prossima estate. Il 30enne esterno sinistro brasiliano, con un passato in Italia con le maglie di Inter e Udinese, è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso.

A.L.