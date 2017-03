03/03/2017 15:27

BARCELLONA LUIS ENRIQUE - Luis Enrique lascerà il Barcellona a fine stagione, lo ha comunicato ufficialmente lo stesso allenatore qualche giorno fa. E lo stesso tecnico dei catalani ritorna sull'argomento in conferenza stampa, alla vigilia del match col Celta Vigo: "Mi sento sollevato - ha detto ai cronisti - Sono concentrato per fare bene in questi tre mesi, per vincere titoli e raggiungere i nostri obiettivi".

A.L.