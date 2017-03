Sampdoria, Ferrero 'romanista': "Asfaltiamo la Juve, darò un premio ai calciatori"

03/03/2017 14:29

SAMPDORIA FERRERO JUVENTUS / Un premio per battere la Juventus: il presidente della Sampdoria, tifoso della Roma, sogna lo sgambetto ai bianconeri per riaprire la corsa scudetto. Intervenuto a 'Centro Suono Sport', il numero uno del club ligure ha affermato: "La Roma batta il Napoli, noi batteremo la Juventus. Contro la Lazio i giallorossi hanno giocato in modo pietoso. Per me acquistare la Roma sarebbe un sogno: a Genoa sto facendo scuola guida. Darò un premio in denaro alla squadra se batterà i bianconeri: asfaltiamo la Juve".

Ferrero ha poi escluso la cessione della società: "Mi lusinga che tutti vogliano la Sampdoria, significa che sto facendo bene. La società però non è in vendita ed è falso che Sabatini sia convolto nella cessione. Vogliamo ampliare e rendere moderno lo stadio. Cassano? È una persona fantastica. Ha chiesto la rescissione e gliela abbiamo data. Ha chiesto di allenarsi con noi e glielo abbiamo concesso. Ora basta".

B.D.S.