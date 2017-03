Calciomercato Inter, Pioli sulle voci: "Non esistono, le mettete in giro voi. Strootman..."

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/03/2017 14:07

CALCIOMERCATO INTER PIOLI STROOTMAN - Stefano Pioli, dopo la sconfitta con la Roma, è stato al centro delle polemiche per la prestazione dell'Inter e per le scelte fatte. E subito sono circolate molte voci sul futuro della panchina nerazzurra. In particolare, per il calciomercato Inter si è parlato nuovamente di Diego Pablo Simeone dell'Atletico Madrid, del manager del Chelsea Antonio Conte, di Luciano Spalletti della Roma e, addirittura, di Massimiliano Allegri della Juventus. Mentre a Pioli Suning potrebbe proporre la panchina dello Jiangsu, con la Fiorentina che osserva interessata.

Calciomercato Inter, Pioli sul futuro e Strootman

Ma l'allenatore dei meneghini non sembra curarsi di queste voci, l'unico obiettivo è fare il massimo per raggiungere il terzo posto in classifica, adesso occupato dal Napoli a quota 54 punti, 6 in più dell'Inter. "Non esistono per me - ha detto in conferenza stampa - Siete dei fenomeni, le voci le mettete voi in giro, poi mi chiedete come mi sento. Penso solo a fare il massimo, le voci è inevitabile che ci siano, non mi danno fastidio, né mi tolgono serenità". Infine, Pioli ha commentato con un sorriso anche le indiscrezioni che vorrebbero i nerazzurri pronti ad andare all'assalto nel calciomercato estivo al centrocampista della Roma Kevin Strootman: "Prossima domanda?".